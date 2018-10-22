MAGAZİN

Okan Kurt kızını öpmeye doyamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt hafta sonlarını kızı Hira ile geçiriyor! Okan Kurt'un yanında bakıcı da hazır bulunuyor

Okan Kurt kızını öpmeye doyamadı

Şarkıcı Demet Akalın’la evliliğini sonlandıran Okan Kurt, önceki gün kızı Hira’yla beraber Akmerkez’de görüntülendi.Hira’yla zaman geçiren Okan Kurt, oyuncak mağazasına giderek Hira’nın istediklerini aldı.

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Hira’nın bakıcısı yanlarında hazır bulunurken kızını kucağından indirmeyen iş adamı, bir dakika içersinde kızını defalarca öperek hasret giderdi.

Alişan’ın eski eşi için söylediği "İçindeki pislik, kötülük, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş hala bıraktığım yerdesin’ sözleri hatırlatılan Okan Kurt, ”Beni bu konulara karıştırmayın’ dedi.

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Okan Kurt Demet Akalın ve Okan Kurt boşanma Okan Kurt hira

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