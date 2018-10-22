Okan Kurt kızını öpmeye doyamadı

Şarkıcı Demet Akalın’la evliliğini sonlandıran Okan Kurt, önceki gün kızı Hira’yla beraber Akmerkez’de görüntülendi.Hira’yla zaman geçiren Okan Kurt, oyuncak mağazasına giderek Hira’nın istediklerini aldı.
Hira’nın bakıcısı yanlarında hazır bulunurken kızını kucağından indirmeyen iş adamı, bir dakika içersinde kızını defalarca öperek hasret giderdi.
Alişan’ın eski eşi için söylediği "İçindeki pislik, kötülük, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş hala bıraktığım yerdesin’ sözleri hatırlatılan Okan Kurt, ”Beni bu konulara karıştırmayın’ dedi.
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