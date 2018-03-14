MAGAZİN

Okan Kurt sırtına Demet Akalın'ı kazıdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

Demet Akalın aşka geldi; eşi Okan Kurt'un sırtına yaptığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı

Okan Kurt sırtına Demet Akalın'ı kazıdı

Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift 2014 yılında kızları Hira’yı kucağına almıştı.

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Demet Akalın bu kez eşinin iki yıl önce yaptığı jesti sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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EAEA

Ayıptır söylemesi bu da benim kocanın dövmesi... Allah hepinize sizi gölgenizden bile koruyacak adam gibi adamlarla karşılaşırsın. Benim için çok dua ettiniz, ben mutluluğumu eşimde buldum. O da beni buldu... İyi ki buldu. Bir de şu playstation'ı olmasa çok iyi adam ama... İyi geceler sizi seviyorum.’

DEMET AKALIN'I SIRTINA KAZIDI

Okan Kurt 2016 yılında eşine sürpriz yapmış ve sırtına Demet Akalın’ın portresini yaptırmıştı. Kurt dövmenin altına da "My life, my wife" (Benim hayatım, benim karım) yazdırmıştı.

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