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Okan Yalabık o diziyle geri dönüyor!

13.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Hekimoğlu dizisi ile ekrana gelen ve Netflix'te yayınlanan Cici filmindeki performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu Okan Yalabık, yeni dizi ile ekrana dönüyor.

Okan Yalabık o diziyle geri dönüyor!

Okan Yalabık, Ozan Dolunay ve Özgürcan Çevik Bir Film'in Kasaba dizisinde buluştu Okan Yalabık, Ozan Dolunay ve Özgürcan Çevik aynı dizide buluştu. Netflix birbirinden kaliteli içerikleri aboneleriyle buluşturmaya devam ediyor. Platform için Seren Yüce’nin yöneteceği Bir Film imzalı “Kasaba” dizisinin çekimleri de yakında başlıyor.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; dizinin senaristleri çok başarılı iki isim; Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal…
Dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Okan Yalabık, Ozan Dolunay ile çok sayıda teklif almasına rağmen çok titiz ve az proje seçimi yapan Özgürcan Çevik…

Dizinin konusuna gelince; annelerinin ölümünün ardından memleketlerinde bir araya gelen iki kardeş, çocukluk arkadaşlarıyla beraber kaza yapar ve aracın bagajında hayal bile edemeyecekleri kadar para bulurlar. Bu büyük para üçlünün hayatını değiştirir.

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