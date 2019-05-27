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Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

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SİNEMA TV  | 27.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Oktay, çekimlerin yapıldığı platoya gelişinde Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Özçelik ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ve oyuncular tarafından karşılandı.

Dizinin Çarşamba günü ekranlara gelecek final bölümünün çekimlerinin devam ettiği obaya giden Oktay, buradan ana otağa geçti.

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set hakkında bilgi alan Oktay'a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi.

Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, "Ertuğrul" karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin milli ruhun, medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile olduğunu ifade etti.

Dizininin ününü tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Oktay, ziyaretleri vesilesiyle gittiği ülkelerde Diriliş Ertuğrul dizisinden bahsedilince mutlu olduğunu belirtti.

Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt sahnelerinin çekildiği platoda ve "Mehmetçik Kut'ül-Amare" dizisinin çekildiği platoda incelemelerde bulundu, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sanatçı Yavuz Bingöl, eski milli futbolcular Hakan Ünsal, Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de eşlik etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay diriliş: ertuğrul

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