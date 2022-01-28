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Oktay Kaynarca 57 yaşında girdi! Coşkulu kutlama

28.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 57. yaşına dostlarıyla birlikte girdi. Kaynarca, doğum günü etkinliğinde 5 ayrı pasta üfledi.

Oktay Kaynarca 57 yaşında girdi! Coşkulu kutlama

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. Kaynarca'nın doğum günü kutlamasına gelen kişiler arasında; Kubat, Kerem Alışık, Oya Başar ve Selçuk Yöntem gibi isimler vardı.

Habertürk'te yer alan habere göre; beş ayrı pasta üfleyen Kaynarca yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeni ile zor seneler geçiriyoruz. Şu bela başımızdan bir gitse de rahatlasak. Bu süreç içerisinde birliğe ve beraberliğe, morale ihtiyacımız var. Bu memleket çok badireler atlattı ve bunu da hiçbir ülkede olmayan dayanışma desteği ile atlattı." ifadelerini kullandı.

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Özel hayatıyla ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "2022'de hayatınızda kimse olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu işler kısmet. Bunun cevabı burada değil, yukarıda..."

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