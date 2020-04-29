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Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2020 03:13 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 165. son bölümüyle sezon finali yaparak ekrana etti. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabından EDHO'ya bir veda mesajı yayınlandı.

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen ve Sanem Çelik'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı yayınlanan 165. bölümüyle sezon finali yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana erken veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise Instagram hesabından yayınlandığı videoyla hayranlarına veda etti.

OKTAY KAYNARCA: ELLERİNİZE YÜREKLERİNİZE SAĞLIK

Oktay Kaynarca veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

"EYLÜL AYINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Dizinin yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle" notunu yazdı.

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Geçici vedamıza küçük bir hikaye eklemek istedim bu gece.... Franz Kafka, 1923’ün serin bir sonbahar gününde, rutin yürüyüşlerini yaptığı bir parkta ağlayan küçük bir kız görür. Çocuk, banka bıraktığı bebeğinin kaybolduğunu görmüş ve çok üzülmüştür. Kafka, onu teselli etmeye çalışır; Kafka bebeği onun yerine aramayı önerir. Ertesi gün aynı noktada buluşmak üzere sözleşirler... Tüm uğraşlarına rağmen oyuncak bebeği bulamayan Kafka 7/8 yaşlarındaki bebeğin ağzından mektup yazmaya karar verir: “Lütfen benim için endişelenme, dünyayı görmek için uzun bir yolculuğa çıktım. Sana başımdan geçenleri anlatacağım.” Bu küçük kıza yazacağı bir çok mektubun ilkidir. Kafka küçük kızla her buluştuğunda sevgili oyuncak bebeğin hayali maceralarını özenle yazdığı mektuplardan ona okurmuş. Ertesi günlerde, karşılaştıkları parka gidip, Küçük kızın gerçeklik algısı da gerçeklik sorgusu da çabuk söner yahut mektuplarda çizilen dünyaya kendini çabuk kaptırır. Böylece, mektuplarda anlatılan dünya, Lena’nın hayalleri ve rüyalarıyla zenginleşen bir başka gerçekliğe bürünür. Derken günler aylar geçmiş ve görüşmelerin artık sonu gelmiş. Kafka son görüşmede küçük kıza bir oyuncak bebek getirmiş. Küçük kız, aslından oldukça farklı olan oyuncak bebeğe şaşkınlıkla bakakalmış. Bebeğe iliştirilmiş bir not küçük kızın şaşkınlığını gidermiş : “ Yolculuğum beni çok değiştirdi…” Aradan uzun yıllar geçmiş ve artık bir yetişkin bir kadın olan küçük kızımız, gözü gibi baktığı bebeğinin, gözünden kaçırdığı bir çatlağının içine sıkıştırılmış bir not bulur. Şöyle yazmaktadır : “Sevdiğin her şeyi er ya da geç kaybedeceksin, ama sevgi başka bir surette tekrar karşına çıkacak” #eşkıyadünyayahükümdar olmaz 5. sezonunun sonuna geldi... Başka bir surette değil elbette aynı surette ve sizlerin beğenilerine lâyık olabilmek için daha da gayretle çaba sarf edeceğiz... Öncelikle bu öyküyü hayal edenimiz ve yazanlarımız olmak üzere, oyuncularımızla beraber, yapımdan, yayına kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederim... Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız... Eylül ayında görüşmek dileklerimizle...

Onur Tan (@onurtannn)'in paylaştığı bir gönderi ()


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