Oktay Kaynarca'dan ilginç açıklama: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldüğünde...'

Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu oyuncu Oktay Kaynarca oldu.

'HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜĞÜNDE...'

Hülya Avşar’ın “Sert adam rolleri neden daha çok sana teklif ediliyor” sorusuna Oktay Kaynarca, bu tarz rollerin üstüne yapışmaması için yarışma sunuculuğu yaptığını söyledi. “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”’da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin de Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi toplumsal bir harekete dönüşeceğini söyledi.

Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek; yönetmenliğini, oyunculuğunu yaptığı, kendi hayat hikayesini anlatan “Selfi” filminin fragmanını ilk kez programında ekrana getirdi. Oktay Kaynarca, Avşar’ın çekip yönettiği film hakkında ilginç tespitlerde bulundu.

Eğlenceli sohbetiyle Oktay Kaynarca’nın konuk olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti” 6 Nisan cuma akşamı saat 00:15’te ekrana gelecek.