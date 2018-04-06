MAGAZİN

Oktay Kaynarca'dan ilginç açıklama: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldüğünde...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Dizideki rolü için konuşan Kaynarca, 'Hızır Çakırbeyli de öldüğünde Kurtlar Vadisi’ndeki gibi cenaze namazı kılınacak' dedi.

Oktay Kaynarca'dan ilginç açıklama: 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldüğünde...'

Hülya Avşar'ın bu haftaki konuğu oyuncu Oktay Kaynarca oldu.

'HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜĞÜNDE...'
Hülya Avşar’ın “Sert adam rolleri neden daha çok sana teklif ediliyor” sorusuna Oktay Kaynarca, bu tarz rollerin üstüne yapışmaması için yarışma sunuculuğu yaptığını söyledi. “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”’da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin de Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır gibi toplumsal bir harekete dönüşeceğini söyledi.

Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek; yönetmenliğini, oyunculuğunu yaptığı, kendi hayat hikayesini anlatan “Selfi” filminin fragmanını ilk kez programında ekrana getirdi. Oktay Kaynarca, Avşar’ın çekip yönettiği film hakkında ilginç tespitlerde bulundu.

Eğlenceli sohbetiyle Oktay Kaynarca’nın konuk olduğu “Bir Hülya Avşar Sohbeti” 6 Nisan cuma akşamı saat 00:15’te ekrana gelecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca Hülya Avşar

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Çin, ABD'ye karşı harekete geçti!

Çin, ABD'ye karşı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 40. bölüm fragmanı! 'Hilmi Cem, Murat ve Damla da yeterli olmadı'

Survivor 2018 40. bölüm fragmanı! 'Hilmi Cem, Murat ve Damla da yeterli olmadı'

Tolga Çevik'in programı Tolgshow veda ediyor!

Tolga Çevik'in programı Tolgshow veda ediyor!

Survivor 2018'de dokunulmazlık ve elemede yeni kurallar nedir? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de dokunulmazlık ve elemede yeni kurallar nedir? Acun Ilıcalı açıkladı

Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki

Seren Serengil'den Burcu Esmersoy'a sert tepki

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Aleyna Tilki'den yeni şarkı müjdesi

Aleyna Tilki'den yeni şarkı müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.