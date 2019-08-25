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Oktay Kaynarca'dan rakılı paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşımda masadaki alkollerin saklanması sonrası eleştirilen Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Oktay Kaynarca'dan rakılı paylaşım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara başarılı bir dönüş yapan ve kendisinden söz ettiren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden...

Zaman zaman hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme dair mesajlar gönderen Kaynarca yine benzer bir paylaşımda bulundu.

İçki içerken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Oktay Kaynarca şunları yazdı:

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"Uzun bir soluk alıp sövmek; puşta, hayına, şerefsize, satılmışa, vicdansıza, hal bilmeze, vurdum duymaza, eksiğe, gevşeğe, yavşağa... Bir öncesi bir öncesi …"

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun paylaştığı bir fotoğraf bu paylaşımdan sonra akıllara geldi. Ünlü oyuncu yaptığı bir paylaşımda; oyuncuların içki bardaklarını gizlemeleri çok eleştirmişti.

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Oktay Kaynarca Oktay Kaynarca rakı

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