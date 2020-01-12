MAGAZİN
  4. Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Oyuncu Oktar Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin Twitter'da TT olması üzerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oktay Kaynarca, yıllar önce canlandırdığı karakterin halen konuşulması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı. Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden şu satırları paylaştı:

“SÜLEYMAN ÇAKIR... Yine ölüm yıl dönümünde tt olup, en çok konuşulanlar listesinin başına geçmiş… ‘Gerçi vefat tarihi 08/04/ 2004 olarak tecelli etmiştir ama olsun.’ Bu arkadaşla olan yolculuğumuz bana da çok şey öğretti çok şey kattı. Sevenleri sevenlerimdir, hepsini kucaklıyor sevgilerini üzüntülerini paylaşıyorum! Hızır Çakırbeyli…”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Bir süredir hastanedeydi! Acı haber geldiBir süredir hastanedeydi! Acı haber geldi
Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturduGülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süleyman çakır, Oktar Kaynarca,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzzet Yıldızhan’ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Bir süredir hastanedeydi! Acı haber geldi

Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

TBMM Başkanı Şentop'tan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

2020 takvimi için soyundu! Beğeni yağdı

Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

Yeşilçam'ın göbek attıran adamı yaşamını yitirdi

Son Dakika! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yeşim Erbil'den üzen açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.