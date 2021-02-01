Oktay Kaynarca'dan sürpriz proje

Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, A Para'da Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, 'Biz Bize' programına konuk oldu.

Oktay Kaynarca programda şu açıklamaları yaptı:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum. Karşılaştığım bir kadın "Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu" dedi. Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum.

Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum.

Bence güzel bir ömrüm oldu. Sağlıklıyız, işimizi yapıyoruz, bizi seven çok insan var, dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz... Yarın gözümü kapatacak olsam 'Şükürler olsun' derim.

'Hızır' mı, yoksa 'Çakır' mı?' diye soracak olursanız bence 'Hızır' çünkü 'Hızır' daha insan, daha olgun, daha her şeye hakim. Hızır'ın bütün notalarına basarak oynamak hem zor, hem keyifli.

