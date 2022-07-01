MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler

01.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'de ekrana gelecek olan diziden ilk kareler görücüye çıktı. İddialı dizide Oktay Kaynarca, Cezayir isimli bir askeri canlandıracak.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk görüntüleri yayınlandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” sete çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-07-01 115630

Birsen Altundaş'ın haberine göre; proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Ekran görüntüsü 2022-07-01 115641

Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı.

Ekran görüntüsü 2022-07-01 115652

Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gidecek.

Ekran görüntüsü 2022-07-01 115704

GÜÇLÜ KARDOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosunda birbirinden değerli başarılı oyuncular yer alıyor. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ekran görüntüsü 2022-07-01 115727
Yakında çekimleri başlayacak olan dizide Kaynarca, geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'e hayat verecek.
Ekran görüntüsü 2022-07-01 115714

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."
Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay olduSurvivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu
Survivor Batuhan'a olay gönderme! "Birileri benim yüzümden..."Survivor Batuhan'a olay gönderme! "Birileri benim yüzümden..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

20 yaşındaki Buse selde hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan şeyler"

Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan şeyler"

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.