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Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem'den tatil pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 23:35 | Son Güncelleme

Dostlukları yıllar öncesine dayanan ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, sosyal medya hesaplarından tatil pozlarını paylaştılar.

Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem'den tatil pozu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca ve usta oyuncu Selçuk Yöntem, tatilde çekildiklerini fotoğraflarını Instagram'dan paylaştılar. Ünlü oyuncular paylaşımlarına da "30 yıllık abilik-kardeşlik" notunu yazdılar.

Ünlü oyuncuların paylaşımları on binlerce beğeni ve yorum aldı.

KURTLAR VADİSİ'NDE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI
Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde de birlikte rol almıştı. İkili, Aslan Bey ve Süleyman Çakır rolleriyl dizinin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.

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