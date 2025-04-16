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Okulda silah sesleri yükseldi! 4 lise öğrencisi yaralandı: Yaşları 15 ila 18 arasında...

ABD'nin Texas eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Okulda silah sesleri yükseldi! 4 lise öğrencisi yaralandı: Yaşları 15 ila 18 arasında...
Çiğdem Sevinç

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı. Olayın ardından saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

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15 İLA 18 YAŞ ARASINDA YARALILAR VAR

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra gerçekleşen saldırıda 3 öğrenci silahla yaralanırken, toplamda 4 öğrenci yaralandı. Dallas İtfaiye-Kurtarma yetkilileri, yaralıların yaşlarının 15 ile 18 arasında olduğunu ve yaralanmaların ciddi ile hayati tehlike oluşturmayan seviyeler arasında değiştiğini belirtti.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Olayla ilgili inceleme devam ederken, okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)

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Teksas silah okul abd lise
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