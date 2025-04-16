Okulda silah sesleri yükseldi! 4 lise öğrencisi yaralandı: Yaşları 15 ila 18 arasında...

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı. Olayın ardından saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alındı.

15 İLA 18 YAŞ ARASINDA YARALILAR VAR

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra gerçekleşen saldırıda 3 öğrenci silahla yaralanırken, toplamda 4 öğrenci yaralandı. Dallas İtfaiye-Kurtarma yetkilileri, yaralıların yaşlarının 15 ile 18 arasında olduğunu ve yaralanmaların ciddi ile hayati tehlike oluşturmayan seviyeler arasında değiştiğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Olayla ilgili inceleme devam ederken, okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)