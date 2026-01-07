Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı

St Joseph’s Roman Katolik Lisesi Müdürü Dr. Anthony John Felton (54), yardımcısı Richard Pyke’a okul içinde anahtarla saldırdığı gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırının, iki erkeğin aynı kadın öğretmenle ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

SALDIRI ÖNCESİ SKANDAL MAİL

Felton’ın saldırıdan dakikalar önce okul personeline toplu e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Mailde ilişki yaşadığı öğretmeni ve yardımcısını suçlayan Felton, yaşanacaklar için özür diledi. Ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Pyke’a arkadan ingiliz anahtarıyla saldırdığı görüldü.

KAMERA KAYITLARI DELİL OLDU

Saldırı sonucu başından yaralanan Richard Pyke hastaneye kaldırıldı. Mahkemede izletilen görüntüler olayın planlı bir saldırı olduğunu ortaya koydu.

HAPİSTEN ÇIKTI, İLK KEZ KONUŞTU

Cezasının bir bölümünü çektikten sonra elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Felton, mahkumlara yönelik bir gazetede yazı kaleme aldı. Utanç duyduğunu belirten Felton, “Yaptığım şey yanlıştı. Hâlâ mağdurdan özür dilemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KARİYERİ VE EVLİLİĞİ BİTTİ

Evli ve dört çocuk babası olan Felton’ın, ilişki yaşadığı öğretmenden bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Olay sonrası evliliği sona eren Felton, öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Yıllık 90 bin sterlin maaş aldığı müdürlük görevinden de atıldı.

Saldırıya uğrayan Richard Pyke, olayın merkezindeki kadın öğretmen ve Felton’ın eşi Maria’nın hâlen aynı okulda görev yaptığı öğrenildi.