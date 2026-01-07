Mynet Trend

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı

Galler’de bir lisede okul müdürü, gizli ilişki yaşadığı öğretmenin aynı zamanda yardımcısıyla birlikte olduğunu öğrenince meslektaşına ingiliz anahtarıyla saldırdı. Hapse giren müdür, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı
Çiğdem Sevinç

St Joseph’s Roman Katolik Lisesi Müdürü Dr. Anthony John Felton (54), yardımcısı Richard Pyke’a okul içinde anahtarla saldırdığı gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırının, iki erkeğin aynı kadın öğretmenle ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı 1

SALDIRI ÖNCESİ SKANDAL MAİL

Felton’ın saldırıdan dakikalar önce okul personeline toplu e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Mailde ilişki yaşadığı öğretmeni ve yardımcısını suçlayan Felton, yaşanacaklar için özür diledi. Ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Pyke’a arkadan ingiliz anahtarıyla saldırdığı görüldü.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı 2

KAMERA KAYITLARI DELİL OLDU

Saldırı sonucu başından yaralanan Richard Pyke hastaneye kaldırıldı. Mahkemede izletilen görüntüler olayın planlı bir saldırı olduğunu ortaya koydu.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı 3

HAPİSTEN ÇIKTI, İLK KEZ KONUŞTU

Cezasının bir bölümünü çektikten sonra elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Felton, mahkumlara yönelik bir gazetede yazı kaleme aldı. Utanç duyduğunu belirten Felton, “Yaptığım şey yanlıştı. Hâlâ mağdurdan özür dilemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı 4

KARİYERİ VE EVLİLİĞİ BİTTİ

Evli ve dört çocuk babası olan Felton’ın, ilişki yaşadığı öğretmenden bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Olay sonrası evliliği sona eren Felton, öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Yıllık 90 bin sterlin maaş aldığı müdürlük görevinden de atıldı.

Okulda skandal aşk üçgeni: Metresiyle yardımcısının ilişki yaşadığını öğrenince ingiliz anahtarıyla saldırdı 5

Saldırıya uğrayan Richard Pyke, olayın merkezindeki kadın öğretmen ve Felton’ın eşi Maria’nın hâlen aynı okulda görev yaptığı öğrenildi.

