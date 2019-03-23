Mynet Trend

Okulda Skandal! Öğrencisine öyle mesajlar attı ki!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Teksas'taki bir öğretmen, öğrencilerinden birine çıplak resimlerini ve uygunsuz videolarını göndermekle suçlandı.

Okulda Skandal! Öğrencisine öyle mesajlar attı ki!

25 yaşındaki öğretmen Kelsie Rochelle Koepke, bir öğrencisiyle üstsüz resimlerini ve mastürbasyon videolarını paylaştığı iddiasıyla suçlandı.

1593158

MESAJLARI KAYDETME DEDİ

Olay, geçen yıl Teksas'taki Paetow Lisesi'nde 15 yaşında bir erkek öğrencinin iddiaları ile ortaya çıktı. Erkek öğrenci, öğretmeni Koepke'nin Ekim 2017'de mesaj göndermeye başladığını ve ilk çıplak fotoğraflarını iki hafta sonra gönderdiğini iddia etti. Okulda Bayan K olarak bilinen öğretmenin, çocuğa konuşmaları kaydetmemesini söylediği de iddialar arasında yer aldı.

aa

"BUNU YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM"

ABD’deki polis raporlarına göre, öğrencinin iddia ettiği gibi Koepke’nin uygunsuz fotoğraflarını gönderdiği ve çocuğa yaklaştığını ardından pişman olup “Bunu yaptığıma inanamıyorum” dediği belirlendi. Öğretmenin özür dilemesine rağmen, birkaç gün sonra yeniden çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia ediliyor.

POLİS SORGUSUNDA KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Polis tarafından sorgulanan öğretmen, sosyal medyada tanıştığı bir başkasına göndermek için çektiği fotoğraflar ve mesajlar olduğunu söyleyerek yaptığı eylemi savundu. İddiaya göre polislere birkaç kişiye resim ve video gönderdiğini bir yanlışlık olabileceğini ifade etti. Ancak mahkeme belgelerine göre, öğretmenin gençlere bariz olarak görüntülerini gönderdiğini fark etti.

11333386-0-image-a-58_1553273834939

OKUL MÜDÜRÜ: GEREKEN YAPILACAK

İddiaların ardından, Paetow Lisesi müdürü Mindy Dickerson, ebeveynlere durumu açıklayan bir mektup gönderdi. Yazdığı notta, velilere sakin olmalarını, konuyu ciddiye aldıklarından ve gerekenin yapılacağından emin olmaları gerektiğini yazdı.

KEFARETİ 30 BİN DOLAR

Haberlere göre, Katy adında bir kasabada yaşayan Koepke'nin kefareti 30.000 dolar olarak belirlendi ve 7 Mayıs'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci abd uygunsuz içerik uygunsuz mesajlar çıplak fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!

Issızlığın ortasındaki bir avuç Türk: Duhalar!

Oyuncak itfaiye aracıyla dünyalar onun oldu

Dünyalar onun oldu

Tüpleri taşımanın kolay yolunu bulan adam

Tüpleri taşımanın kolay yolu

Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Cam kapı kadının üzerinde devrildi

Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.