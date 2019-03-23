Okulda Skandal! Öğrencisine öyle mesajlar attı ki!

25 yaşındaki öğretmen Kelsie Rochelle Koepke, bir öğrencisiyle üstsüz resimlerini ve mastürbasyon videolarını paylaştığı iddiasıyla suçlandı.
MESAJLARI KAYDETME DEDİ
Olay, geçen yıl Teksas'taki Paetow Lisesi'nde 15 yaşında bir erkek öğrencinin iddiaları ile ortaya çıktı. Erkek öğrenci, öğretmeni Koepke'nin Ekim 2017'de mesaj göndermeye başladığını ve ilk çıplak fotoğraflarını iki hafta sonra gönderdiğini iddia etti. Okulda Bayan K olarak bilinen öğretmenin, çocuğa konuşmaları kaydetmemesini söylediği de iddialar arasında yer aldı.
"BUNU YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM"
ABD’deki polis raporlarına göre, öğrencinin iddia ettiği gibi Koepke’nin uygunsuz fotoğraflarını gönderdiği ve çocuğa yaklaştığını ardından pişman olup “Bunu yaptığıma inanamıyorum” dediği belirlendi. Öğretmenin özür dilemesine rağmen, birkaç gün sonra yeniden çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia ediliyor.
POLİS SORGUSUNDA KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI
Polis tarafından sorgulanan öğretmen, sosyal medyada tanıştığı bir başkasına göndermek için çektiği fotoğraflar ve mesajlar olduğunu söyleyerek yaptığı eylemi savundu. İddiaya göre polislere birkaç kişiye resim ve video gönderdiğini bir yanlışlık olabileceğini ifade etti. Ancak mahkeme belgelerine göre, öğretmenin gençlere bariz olarak görüntülerini gönderdiğini fark etti.
OKUL MÜDÜRÜ: GEREKEN YAPILACAK
İddiaların ardından, Paetow Lisesi müdürü Mindy Dickerson, ebeveynlere durumu açıklayan bir mektup gönderdi. Yazdığı notta, velilere sakin olmalarını, konuyu ciddiye aldıklarından ve gerekenin yapılacağından emin olmaları gerektiğini yazdı.
KEFARETİ 30 BİN DOLAR
Haberlere göre, Katy adında bir kasabada yaşayan Koepke'nin kefareti 30.000 dolar olarak belirlendi ve 7 Mayıs'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
'Ne yapsam da engelleyemedim' diyorsanız bir de bunu deneyin!
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum