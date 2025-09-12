Mynet Trend

Okulda skandal olay! Görevli öğrenciyi ısırdı, nedeni ise pes dedirtti

ABD'de Lillian Feinstein İlkokulu'nda skandal bir olay yaşandı. Bir görevli küçük bir öğrenciye sinirlenerek ısırdı. Teslim olan görevli yargılanacak.

Okulda skandal olay! Görevli öğrenciyi ısırdı, nedeni ise pes dedirtti

ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Lillian Feinstein İlkokulu'nda bir çocuk okul görevlisi tarafından ısırıldı. Edinilen bilgilere göre Yaritza Martinez isimli çalışan, bir çocuğun sınıfta resim çizmek istemesine izin vermedi.

BOYALARI FIRLATINCA SİNİRLENDİ

Çocuğun boyaları sınıfa saçması üzerine görevli olan Yaritza, çocuğu ısırdı. Öğrencinin durumu okul hemşiresine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, okul müdürüyle görüştü. Çocuk ve ailesi de ifade vermek için karakola gitti. 9 Eylül tarihinde teslim olan Martinez’in 7 Kasım’da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

