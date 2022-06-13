Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

Okulların ne zaman kapanacağı ile yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2022? İşte Okullar ne zaman tatil olacak? sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

