Okullarda yeni dönemde kıyafetler nasıl olacak? Tek tip mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Sade, ekonomik, kullanışlı"

Okulların açılması için geri sayıma başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veli Eylül ayında ders başı yapılacak olan okullarda 'tek tip kıyafet' uygulamasının nasıl olacağını merak ediyor. "Okullarda yeni dönemde kıyafetler nasıl olacak? Tek tip mi olacak?" sorusuna yanıt aranırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin detayları açıkladı: "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Sade, ekonomik, kullanışlı olacak."

Yeni dönemde okul kıyafetleri nasıl olacak? Okullarda tek tip kıyafet mi olacak? sorularına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; formalarda özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek, "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek." bilgisini verdi. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

81 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ KATILDI

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ile Bilal Macit, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Genelgede iki konunun başat alındığını belirten Tekin, "Bunlardan biri; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekin, bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değindi.

Gündemdeki orman yangınlarının da önem arz eden bir diğer konu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanları korumak ve bu konuda yapılması gerekenlere yönelik etkinliklerle açılacağını belirtti.

Tekin, "Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"OKUL FORMASININ EKONOMİK, SADE, KULLANIŞLI, KOLAY TEMİN EDİLEBİLİR OLMASI ÖNCELİKLİ"

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."

"ATTIĞIMIZ ADIMLARI İSTİŞARELER IŞIĞINDA HAYATA GEÇİRDİK"

Öte yandan, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitimde başarı, aynı hedefe birlikte yürümekten geçer. Göreve geldiğimiz günden bugüne, eğitimde attığımız adımları paydaşlarımız ve eğitimcilerimizle yaptığımız istişareler ışığında hayata geçirdik. Eğitim ailesi olarak, aynı yönetim anlayışıyla evlatlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle toplantıda almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyor, toplantıya iştirak eden değerli il milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum."

