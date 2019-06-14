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Okumak için İzmir'e gelmişti! Korkunç son!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.06.2019 02:12 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mahmut T. (28), oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayarak intihar etti.

Okumak için İzmir'e gelmişti! Korkunç son!

Olay, saat 19.00 sıralarında Çiğli Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı öğrenilen Mahmut T., iddiaya göre yaşadığı apartmanın 7'nci katından atladı. Beton zemine düşen Mahmut T. ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mahmut T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahmut T.'nin, Adana'dan yaklaşık 4 yıl önce yüksek lisans için İzmir'e geldiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
izmir Çiğli intihar

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