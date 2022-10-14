Okyanusun Kraliçesi olarak adlandırılıyordu! Tam 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda

Kanada’nın doğusundaki Nova Scotia bölgesinde yakalanan bir köpekbalığı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Keşif gezisine liderlik eden Chris Fischer, McClatchy News'e köpekbalığının 50 yaşından büyük olduğunu söyledi. 250 kilogram ağırlığındaki balık grubun yakaladığı en büyük köpekbalığı olarak tarihe geçti.

“YAŞANMIŞLIĞIN İZLERİNİ TAŞIYOR”

Keşfin lideri Chris Fischer köpekbalığının genel görüntüsünü inceledikten sonra, “O çok yaşlı bir yaratık tam bir okyanus kraliçesi ve bir anne. Yıllar öncesine uzanan yaşamının derin ve zengin hikayesini anlatan tüm yaralara ve renk değişimlerine sahip. Bu köpekbalığının yanında dururken farklı hissediyorsunuz. Kendinizi küçük hissetmenize neden olacak kadar duygusal ve alçakgönüllü bir deneyim” dedi.

Nukumi adı verilen köpekbalığı hareketlerinin incelemesi üzerine üç etiket takılarak suya geri bırakıldı. 21 farklı proje için Nukumi’den veri toplandığı belirtildi. Dişlerindne bakteri örnekleri alındı, kas, kan ve deri örnekleri de toplandı.



