Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğurdu! Önce kocası sonra bilim dünyası şaştı kaldı

Öğretmenliğinin ilk yılında olan Nebraskalı genç kadın, bir süredir yorgun hissediyordu ancak bunun iş stresinden kaynaklandığını ve böyle hissetmesinin normal olduğunu düşündü. Ancak bir süre sonra bacakları da şişmeye başlayınca Stover doktora gitmeye karar verdi.

HAMİLEYDİ

Yapılan testler, Stover'ın hamile olduğunu ortaya çıkardı. Tekrar test yaptılar ve ultrason yaptıktan sonra teyit ettiler. Stover kesinlikle hamileydi. Ancak genç annenin, böbrekleri ve karaciğeri düzgün çalışmadığı için hayatta kalabilmesi adına hızla harekete geçtiler ve acilen sezaryene alındı.

''15 DAKİKA İÇİNDE...''

Baba Koesters şaşkındı. Genç adam kendisine ''15 dakika içinde bir bebeğiniz olacak'' dendiğini söyledi. 10 hafta erken doğan bebekleri 4 kilo ağırlığında ve sağlıklı bir erkekti. Bebeğe Kash adı verildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

Doktorlar, Stover'a gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi geliştirdiğini söylediler. Bu durum yüksek tansiyon, ve başta karaciğer ve böbrek olmak üzere çeşitli organlarda hasara neden olabiliyordu. Bu rahatsızlık, anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atacak kadar ciddi sonuçları olabiliyor.

MUTLULAR

Bu sebeple Stover hastaneye geldiği için ne kadar mutlu olduğunu aktardı. Genç kadın "Hastaneye gelmeseydim muhtemelen hafta sonunu atlatamazdım" diye açıkladı. Zaten bir bebek sahibi olmayı dört gözle beklediklerini söyleyen çift, bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

