Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti. Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı. Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

LEVENT KIRCA'NIN KIZI BAKIN KİM ÇIKTI

Levent Kırca'nın 1994 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca da babası gibi oyuncu çıktı.

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı.

Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

BABASINI SIK SIK PAYLAŞIYOR!

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca babasını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.

Babası ile sosyal medyadan küçüklük pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ayşe Kırca'nın takipçileri, o gönderilerin altına çok sayıda baş sağlığı yorumu yapıyor.



