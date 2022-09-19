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  4. Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

19.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyunculardan biri olan Levent Kırca, Olacak O Kadar adlı televizyon programıyla seyircilerin aklına kazındı. Dönemin başarılı isimlerinin başında gelen Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

2015'te hayatını kaybeden Levent Kırca, ekranlarda olan dönemde birçok başarı elde etti. Unutulmaz oyuncu, bu defa kızıyla anıldı. Kızı da babası gibi oyuncu çıktı. Levent Kırca'nın kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

LEVENT KIRCA'NIN KIZI BAKIN KİM ÇIKTI

Levent Kırca'nın 1994 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca da babası gibi oyuncu çıktı.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Ayşe Kırca 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynadı.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Temmuz 2022'de başlayan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde ise Yeliz rolüne hayat verdi.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

28 yaşındaki Ayşe Kırca New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

BABASINI SIK SIK PAYLAŞIYOR!

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca babasını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Babası ile sosyal medyadan küçüklük pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Ayşe Kırca'nın takipçileri, o gönderilerin altına çok sayıda baş sağlığı yorumu yapıyor.

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!

Olacak O Kadar'ın yıldızı Levent Kırca'nın kızı bakın kim çıktı!


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Olacak O Kadar Levent Kırca
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