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Olağanüstü nasıl yazılır, olağanüstü yazımı nasıl olmalıdır? Olağanüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 05:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça geniştir. Türk dili farklı farklı kökenlere ait kelimeler bulundururken birçok kelime de Türkçe kökenlidir. Türkçe sözlüğünde kelimelerin oldukça fazla olması sebebiyle yazım yanlışları da yapılabilmektedir. En sık yazım yanlışı yapılan konulardan biri de birleşik yapılı kelimelerdir. Bunlardan biri de olağanüstü kelimesidir. Peki, olağanüstü yazımı nasıl olmalıdır?

Olağanüstü nasıl yazılır, olağanüstü yazımı nasıl olmalıdır? Olağanüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Olağanüstü kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe "olağan" ve "üst" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir birleşik sıfattır. Ancak halen yazım yanlışı en sık yapılan kelimelerden biri de olağanüstüdür. Olağanüstü iki farklı anlama sahip kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Birleşik yapılı bir kelime olan olağanüstü ayrı mı yazılır sorusu sık sık araştırılmaktadır. Bu sorunun cevabı Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

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Olağanüstü nasıl yazılır?

Olağanüstü kelimesi anlam bakımından oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Olağanüstü TDK sözlüğe göre şu anlamları karşılar:

  • Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan
  • Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan
  • Harikulade

Eş anlamlısı olarak da "fevkalade" kelimesi kullanılan olağanüstü TDK sözlüğe göre cümle içinde sıfat görevinde kullanılır. Olağanüstü yazımı sıklıkla karıştırılır ve karşımıza "olağan üstü" gibi bir kullanım da çıkar. Olağanüstü doğru yazılışı, TDK yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır:

  • Olağanüstü – Doğru Kullanım
  • Olağan üstü – Yanlış Kullanım
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Olağanüstü bitişik mi yazılır?

Olağanüstü yazımı en çok yanlış yapılan kelimelerden biridir. Birleşik yapılı bir kelime olan olağanüstü yazım kurallarına göre bitişik şekilde yazılmalıdır. Olağanüstü, olağan ve üstü kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Olağanüstü ayrı ayrı yazıldığı takdirde ise cümlede anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. "Olağanüstü ayrı mı yazılır" sorusunun cevabı "hayır" olacaktır. Olağanüstü yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Olağanüstü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bazı yerlerin insanı bırak hayvanların üzerinde bile olağanüstü etkisi oluyor. (Doğru Kullanım)
  • Bu huzursuzluk olağanüstü kurallar yüzünden çıkmış. (Doğru Kullanım)
  • Olağan üstü bir enerjisi, yeteneği vardı. (Yanlış Kullanım)
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