Olağanüstü nasıl yazılır, olağanüstü yazımı nasıl olmalıdır? Olağanüstü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Olağanüstü kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe "olağan" ve "üst" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir birleşik sıfattır. Ancak halen yazım yanlışı en sık yapılan kelimelerden biri de olağanüstüdür. Olağanüstü iki farklı anlama sahip kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Birleşik yapılı bir kelime olan olağanüstü ayrı mı yazılır sorusu sık sık araştırılmaktadır. Bu sorunun cevabı Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Olağanüstü nasıl yazılır?

Olağanüstü kelimesi anlam bakımından oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Olağanüstü TDK sözlüğe göre şu anlamları karşılar:

Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan

Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan

Harikulade

Eş anlamlısı olarak da "fevkalade" kelimesi kullanılan olağanüstü TDK sözlüğe göre cümle içinde sıfat görevinde kullanılır. Olağanüstü yazımı sıklıkla karıştırılır ve karşımıza "olağan üstü" gibi bir kullanım da çıkar. Olağanüstü doğru yazılışı, TDK yazım kılavuzuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır:

Olağanüstü – Doğru Kullanım

Olağan üstü – Yanlış Kullanım

Olağanüstü bitişik mi yazılır?

Olağanüstü yazımı en çok yanlış yapılan kelimelerden biridir. Birleşik yapılı bir kelime olan olağanüstü yazım kurallarına göre bitişik şekilde yazılmalıdır. Olağanüstü, olağan ve üstü kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Olağanüstü ayrı ayrı yazıldığı takdirde ise cümlede anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. "Olağanüstü ayrı mı yazılır" sorusunun cevabı "hayır" olacaktır. Olağanüstü yazımı birleşik şekilde olmalıdır. Olağanüstü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: