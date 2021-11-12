Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çekildi? İşte oyuncuları...

Olanlar Oldu dizisinin çekim mekanları ve oyuncuları merak konusu oldu. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Derya Alabora, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filmi İzmir Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde çekildi.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşar. Döndü, yaşı geçmiş oğlunun evlenip yuva kurmasını ister ve kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmasının üzüntüsünü yaşar. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla ilgilenen Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır. Zafer, Aslı'ya aşık olmaya başlayınca Döndü Hanım'ın, Aslı'yı gelin olarak kabul edip etmeyeceği merak konusu olur.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Tuvana Türkay - Aslı

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Salih Kalyon - İbrahim

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Ülkü Duru - Fahriye

Esat Polat Güler - Ahmet

Derya Alabora - Antula

Renan Bilek - Ortunç

Bedir Bedir - Ramazan

Toprak Sergen - Serkay

Seda Güven - Mehtap



