Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çekildi? İşte oyuncuları...

Olanlar Oldu dizisinin çekim mekanları ve oyuncuları merak konusu oldu. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Derya Alabora, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...
Olanlar Oldu filmi İzmir Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde çekildi.
Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşar. Döndü, yaşı geçmiş oğlunun evlenip yuva kurmasını ister ve kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmasının üzüntüsünü yaşar. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla ilgilenen Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır. Zafer, Aslı'ya aşık olmaya başlayınca Döndü Hanım'ın, Aslı'yı gelin olarak kabul edip etmeyeceği merak konusu olur.
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