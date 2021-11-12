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Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çekildi? İşte oyuncuları...

12.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olanlar Oldu filmi ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları ile merak konusu oldu. 2017'de vizyona giren Olanlar Oldu filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer alıyor. Filmin senaryosunda, oyuncu kadrosunda da yer alan ünlü isim Ata Demirer'in imzası bulunuyor. İşte detaylar...

Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çekildi? İşte oyuncuları...

Olanlar Oldu dizisinin çekim mekanları ve oyuncuları merak konusu oldu. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Derya Alabora, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filmi İzmir Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde çekildi.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşar. Döndü, yaşı geçmiş oğlunun evlenip yuva kurmasını ister ve kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmasının üzüntüsünü yaşar. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla ilgilenen Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır. Zafer, Aslı'ya aşık olmaya başlayınca Döndü Hanım'ın, Aslı'yı gelin olarak kabul edip etmeyeceği merak konusu olur.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

  • Tuvana Türkay - Aslı
  • Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
  • Salih Kalyon - İbrahim
  • Ata Demirer - Zafer/Döndü
  • Ülkü Duru - Fahriye
  • Esat Polat Güler - Ahmet
  • Derya Alabora - Antula
  • Renan Bilek - Ortunç
  • Bedir Bedir - Ramazan
  • Toprak Sergen - Serkay
  • Seda Güven - Mehtap


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Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorumYanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Derya Alabora
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