MAGAZİN

Olay iddia! Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Teve2'de 2. sayfa programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Sal Sinem Kobal ile ilgili bir iddia ortaya attı! Sinem Kobal'ın hamile olduğu ancak bebeğini kaybettiği iddia edildi

Olay iddia! Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.

Oyuncu nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını vermişti.

Setlerden bir süre uzak olan Sinem Kobal birkaç hafta önce aldığı bebek haberiyle havalara uçtu. Ama Sinem Kobal'ın sevinci çok kısa sürdü.

MORAL TOPLAMAK İÇİN ÇEŞME'YE GİTTİLER

Oyuncu üç hafta önce bebeğini kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu bu süreçte Sinem Kobal'ın en büyük destekçisi... Çift biraz olsun moral toplamak için Çeşme'de tatil yapıyor.

Capture

Sinem Kobal'ın sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve keyifli halleri de gözlerden kaçmıyor!

PARTNERArjantin'i karıştıran yasak aşk iddiasıArjantin'i karıştıran yasak aşk iddiası
Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi? Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi?
Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorumRihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyuncu Sinem Kobal sinem kobal hamile

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yalan
Diğer Haberler
El ele bisiklet keyfi

El ele bisiklet keyfi

Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi?

Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi?

Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor

Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor

Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

Seda Sayan: Oğulcan Hacı'yı örnek alsın

Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj

Kıvılcım'dan yüzüklü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.