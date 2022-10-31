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  4. Olay olan açıklama: ''Dışkınızı bağışlayarak yüzbinlerce dolar kazanabilirsiniz''

Olay olan açıklama: ''Dışkınızı bağışlayarak yüzbinlerce dolar kazanabilirsiniz''

31.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçoğumuz insan dışkısını atık olarak görür. Ancak Tiktok'ta finans üzerine tavsiyeler vererek geniş bir takipçi kitlesi kazanan 'Isafidelino' adlı bir kullanıcı, dışkınızın size büyük meblağlar kazandırabileceğini iddia etti. Genç kadın, dışkınızı bağışlayarak yılda 180.000 ABD doları kazanabileceğinizi öne sürdüğü videosuyla, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Olay olan açıklama: ''Dışkınızı bağışlayarak yüzbinlerce dolar kazanabilirsiniz''

HumanMicrobes isimli internet sitesini ziyaret edip bağışçı olmak için gerekenleri yaparak yılda 180.000 dolara kadar kazaabileceğinizi söyleyen genç kadın birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Bazıları ''Şimdiye bir milyarder olurdum'' diyerek durumu tiye alırken bazıları da site üzerinden başvurduklarını söyleyip dönüp alamadıklarından yakındı.

KÜRESEL BİR ÇALIŞMA

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Koşulların ne olduğuna gelirsek, kuruluş 'sağlıklı, bozulmamış, hastalığa dirençli mikrobiyomlara sahip insanların yüzde 0,1'ini arıyor. Amaçları ise sağlıklı bireylerin dışkılarının doktorlara, araştırmacılara ve klinik deneyler yürüten yetkililere ulaştırılması. Başlangıçta ABD ve Kanada odaklı çalışsalarda şimdi kuru buz nakliyesi ile dünyanın her yerinden bağışçılarla çalışmaya hazır olduklarını duyurdular.

HERKES BAĞIŞÇI OLAMIYOR

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Ancak elbette herkes bağışçı olamıyor. Dışkılarının uygun olup olmadığını görmek için, başvuruda bulunanların bir "tarama anketi" doldurması, dışkı tipini ve fiziksel uygunluklarını kontrol etmeleri için bir testten geçmeleri ve bir video görüşmesi yapmaları gerekiyor. Onaylanırsa, kişi para karşılığında dışkısını bağışlayabiliyor.

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dışkı

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