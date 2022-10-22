Küçücük çocuğa insan dışkısı enjekte etmişti! Cezası yetersiz bulununca...

Sağlık uzmanları hastanesi, Aralık 2016'da küçük bir çocuğun sağlığıyla ilgili endişelerini polise bildirdi. Çocuğun vücudunda derin kas yaraları, sayısız yara izi ve birçok enfeksiyon mevcuttu. Acı verici birçok muayenenin ardından enfeksiyonlara dışkı organizmalarının neden olduğu belirlendi. Böylece Elizabeth Faragher'ın öocuğun vücuduna dışkı enjekte ettiği ortaya çıktı.

5 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Faragher, 16 yaşından küçük bir çocuğa zulmetme ve kasten zehirli veya zararlı madde vermekten 5 kez suç duyurusunda bulunuldu. Faragher, Temmuz ayında gerçekleşen mahkemede işlediği suçlardan ötürü 5 yıl 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI DÜŞÜK BULUNDU

Ancak daha sonra, çok düşük olduğu için Gereksizce Müsamahakar Ceza planı kapsamında Temyiz Mahkemesine sevk edildi. Dün gerçekleşen mahkemede, Faragher'ın cezasının işlediği suçun ciddiyetini yansıtmadığı ve daha güçlü bir hapis cezası gerektirdiği belirtildi ve hapsi 8 yıla çıkarıldı.

YAS TUTUYORDU

Faragher, eylemlerini açıklamaya çalışmadı, ancak davalıyı temsil eden Rosalind Emsley-Smith, mahkemenin ceza verirken onun savunmasızlığını ve kırılganlığını da dikkate alması gerektiğini söyledi ve Faragher'ın bir alkolik olduğunu ve kocasını kaybetmesinin ardından yoğun bir acı çektiğini savundu.



