Öldüğünü iddia eden adamın sözleri şoke etti! Scott Drummond öldükten sonra dirildiğini iddia etti

20 dakika boyunca ameliyat masasında ölen bir adam, ruhu bedenine geri dönmeden önce inanılmaz bir doğaüstü yolculuğa çıktığını belirtti. Scott Drummond bu olayı yaşadığında sadece 28 yaşındaydı. Kötü bir kayak kazasından sonra baş parmağı çıktığı için rutin bir ameliyat olması gerekiyordu. Parmağını tekrar tam olarak çalışır hale getirmek için yapılan rutin operasyonda komplikasyonlar oluştu.

“HAYATA OLAN BAKIŞIMI DEĞİŞTİRDİ”

60’lı yılların sonlarında Scott, hemşirenin ameliyathaneden koşarak "Onu ben öldürdüm!" diye bağırışını izlediği anı hatırlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Scott daha önce sadece karısına ve bir avuç yakın arkadaşına hayatını değiştiren deneyimden bahsetmişti; bu deneyimin kendi varlığına bakış açısını değiştirdiğini ve odağını “para kazanmaktan” ailesine adamaya kaydırdığını söyledi. Ailesi ve yakın arkadaşları dışında yaşadıklarını ilk kez anlatan Scott, "Kolumdan yukarı ve kalbime doğru giden bir şey hissettim ve aşağı baktığımda cansız bedenimi görüyordum” dedi.

Hemşirenin çığlıklar içinde yardım isteğini gördükten sonra Scott, yüzü olmayan rehber tarafından aniden muhteşem çiçekler ve beline kadar uzanan çimlerle dolu bir alana götürüldüğünü söyledi. Scott çayır olarak isimlendirdiği bu alan için, “Çok net hatırlıyorum. Arkama bakmamam söylediği için manzaranın tadını çıkarttım. Sağımda ve solumda muhteşem kır çiçekleri vardı. Bahçe işleriyle uğraşmaktan hoşlandığım için bu alan bana cenneti anımsattı” diye konuştu.

“HENÜZ SENİN ZAMANIN DEĞİL”

Bulunduğu alanda beyaz bir bulutun parladığından söz eden Scott, derin bir barış duygusu hissettiğini dile getirdi. Bu beyaz bulut aracılığıyla Scott, doğduğu günden o ana kadar hayatının bir video gibi kendisine gösterildiğini ifade etti. Hayatında yaptığı iyi ve kötü her şeyi gördüğünü anlatan Scott, “Yaptıklarımdan dolayı yargılanıyormuşum gibi hissettim. Bazılarının canımı acıttığını hatırlıyorum. Bazıları ise beni iyi hissettirdi.Hayatımda daha iyisini yapmam gerektiğini biliyordum.” ifadelerini kullandı.

Bulutun içinden yükselen bir sesin ona “Henüz senin zamanın değil. Daha yapacak çok şeyiniz var” dediğini söyledi. Scott hayata geri döndüğünde ise eski yaşamını tamamen değiştirmeye karar verdi.



