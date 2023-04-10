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Oldubitti nasıl yazılır, oldubitti yazımı nasıl olmalıdır? Oldubitti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir işi aceleye getirip hemen sonuca bağlamaya oldubitti denir. Bu kelimenin cümle içerisinde genellikle oldubittiye getirmek şeklinde bir kullanımı vardır. Halk arasında sıklıkla kullanılan bir kelimenin yazımı hakkında pek çok hata yapılmaktadır. Bu kelimenin yazımı ile ilgili farklı bilgiler bulunması kelimenin doğru yazılışını merak edenler için kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Peki, oldubitti kelimesinin doğru yazılışı nasıldır?

Oldubitti nasıl yazılır, oldubitti yazımı nasıl olmalıdır? Oldubitti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Oldubitti kelimesi, olmak ve bitmek eylemlerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir birleşik kelimedir. Emrivaki kelimesi oldubitti kelimesi yerine kullanılan bir kelimedir. Yani oldubitti kelimesinin eş anlamlısı emrivakidir. Günlük hayatta halk arasında sıklıkla kullanılan bu kelime, bir olayın veya durumun üzerinde fazla durulmasına imkân vermeden geçiştirmek anlamında kullanılmaktadır.

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Oldubitti nasıl yazılır?

Oldubitti yazımı en çok karıştırılan birleşik yapılı kelimelerden bir tanesidir. TDK sözlüğüne bakıldığında kelimenin “oldubitti” şeklinde yazıldığı görülür. Oldubitti TDK sözlükteki anlamı “Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, emrivaki, olupbitti.” şeklinde verilir. Oldubitti kelimesi ile ilgili olarak “Oldubitti ayrı mı yazılır” şeklinde yapılan araştırmalar yanlıştır. Kelimenin TDK’ ye göre doğru yazılışı “oldubitti” şeklindedir.

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Oldubitti doğru yazılışı ile ilgili cümleler

TDK kurallarına göre kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılmaktadır. Bu kural içerisinde yer alan kelimelerden bir tanesi oldubitti kelimesidir. Bazı kaynaklarda “oldubitti” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “oldu bitti” şeklinde bir kullanım olduğu görülür. Oldubitti bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusu kişilerde kafa karışıklığına sebep olabilir. Oldubitti kelimesinin doğru yazımı “oldubitti” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür:

  • Hemen oldubitti işte bu kadar stres yaptığına değdi mi?
  • Bu işi de oldubittiye getirdi.
  • Bu konuyu oldubittiye getirerek kapatamazsınız.
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