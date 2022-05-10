Düğünde akılalmaz karışıklık! Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Hindistan’ın Ujjain kentinde Nikita ve Karishma isimli kız kardeşler, farklı ailelerden gelen Dangwara Bhola ve Ganesh adlarındaki damatlarla aynı anda evlenmeye karar verdi. Çifte düğünde yaşanan karışıklık olayların bir anda kontrolden çıkmasına neden oldu. Törende elektrikler kesilince karanlıkta gelinler düğün törenini yanlış damatla gerçekleştirdiler.

EVE GİDİNCE ANLAŞILDI

Gelinlerin ikisinin de yüzleri görünmeyecek şekilde duvakla kapalı ve elbiselerinin aynı olması nedeniyle yanlışlık uzun bir süre anlaşılmadı. Düğün ritüelleri sırasındaki karışıklıktan kimsenin haberi olmadı.Karışıklık, damatların gelinlerini eve götürmesiyle ortaya çıktı. Kısa süreli bir tartışmanın ardından anlaşma sağlandı. Gelin ve damatlardan ertesi gün töreni tekrar yapmaları istendi.



