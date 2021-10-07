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Öldükten sonra kendisini gördüğünü söyledi! Anlattıkları tüyler ürpertti

07.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tricia Barker isimli bir kadın geçirdiği trafik kazasından sonra ölüme yakın bir deneyim yaşadığını iddia etti. Cennete seyahat ettiğini iddia eden kadın, Tanrı olarak kabul ettiği bir varlık tarafından dünyaya geri gönderilme sürecini anlattı.

Öldükten sonra kendisini gördüğünü söyledi! Anlattıkları tüyler ürpertti

Tricia Barker ismindeki bir kadın ölümcül bir kazadan sonra hastanede ameliyat edildiği sırada ruhunun bedeninden dışarı çıktığını söyledi. O anlarda ameliyat masasında yatan bedenini ve onu dışarıda bekleyen anne ile babasını kuş bakışı gördüğünü öne sürdü. Barker’ın anlattıkları sosyal medyada büyük ilgi topladı.

‘FİLM ŞERİDİ’ GERÇEKMİŞ

Trafik kazası sırasında ezilen omurgasının tedavi edilmesi için oldukça zor bir ameliyata girmek zorunda kalan Barker, herkesi şaşkına çevirecek açıklamalar yaptı. Ameliyat esnasında kalbinin durduğu anları hatırladığını söyleyen kadın hatta dışarıdan bedenine baktığını ifade etti. Yaşadığı ilginç tecrübeyi Barker, “Neredeyse odanın köşesinde gibiydim ve bedenimin ruhumun aynadaki görüntüsü olduğunu biliyordum. Cerrah masasına baktığımda kanlar içerisindeki bedenimi gördüm. ‘Neden bu kadar kan var’ diye düşündüğümü hatırlıyorum” dedi.

Monitörde tamamen kalp atışlarının durduğunu gördüğü anda ameliyathaneden çıktığını ifade eden Barker, daha sonrasında ise gökyüzüne uçtuğunu ve Tanrı’nın ışığı olarak tanımladığı bir varlığı hissettiğini söyledi. Bu ışık yoğunluğunun tam ortasında çocukluk anılarını, arkadaşlarını ve tanıdıklarına dair yaşadığı hesaplaşmalarını gördüğünü anlattı.

GERİ GÖNDERİLDİM

Ölü olan her şeyin çevresinde yaşadığını hissettiğini ifade eden Barker ise, o ışık kümesi tarafından dünyaya geri gönderildiğini belirtti. Üç gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve dört ila beş ay boyunca ciddi omurilik ve iç yaralanmalardan iyileşmesine yardımcı olmak için tüm vücut alçıya alındı. Ancak o iyileşmesinin nedeni olarak ise deneyimlediği bu ruhani yolculuk olarak görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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