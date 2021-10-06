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Öldükten sonra yeniden dirildiğini söyleyen kadının açıklamaları şaşkınlık yarattı

06.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yarattı. 20’li yaşlarında Hawaii’de bir akıntıya kapıldıktan sonra boğulma tehlikesi atlattığını anlatan kadın, o anda ruhsal bir varlığın kendisine "Dünyaya dönmek istiyor musun" diye sorduğunu söyledi.

Öldükten sonra yeniden dirildiğini söyleyen kadının açıklamaları şaşkınlık yarattı

Ölüme yakın bir deneyim yaşadığına inanan bir kadın , yaşadığı dünyada devam etmek veya öbür dünyaya geçmek arasında seçim yapmasına izin veren bir “varlık” ile etkileşime girdiğini iddia etti. Bu olayın 20’li yaşlarında yaşandığını söyleyen Thompson, Hawaii’de akıntıya kapıldı. Suya nefesa kaldığı için bilinci kapanan Thompson günlerce hastanede tedavi gördü ve uzun bir süre yaşam savaşı verdi.

“DİĞER DÜNYA İLE İLETİŞİME GEÇTİM”

Hawaii’de yaşadığı olaydan sonra uzun bir süre boyunca kendisine gelemediğini anlatan Thompson, “Akıntıya kapıldıktan sonra bilincim kapandı. Daha öncesinde astral seyahat deneyimim olmamıştı. Ancak bir an aşağı baktığımda denizde çırpınan bir kadın gördüm. Onun ben olduğumu biliyordum. Kendimi, başka Hristiyanların da olduğu cennet denen yerde gördüm. Ve ruhsal bir varlık bana doğru gelip, dünyaya yeniden dönmek isteyip istemediğimi sordu” dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Ruhsal varlığa "Evet" yanıtı verdiğini belirten Keith, "Ona dünyaya yeniden dönmek istediğimi söyledim. Bu varlık sanki hayatım boyunca benimle gibiydi, ona karşı bir yabancılık çekmedim. Bana "Anlatılmaz güzellikteki yerde sonsuza kadar kalmama" konusunda kararlı olup olmadığımı yeniden sordu, ben ise kalmak istemediğimi söyledim. Dünyaya dönme kararımda pişman değilim" dedi.

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Amerika
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