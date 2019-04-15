Öldürdüğü 63 kediyi evindeki buzdolabında sakladı!

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Cayce Bregel, öldürdüğü 63 kediyi evinin buzluğunda saklama suçundan gözaltına alındı.
Öldürdüğü kedilerin dışında canlı 43 kedi ve 1 domuzunda bulunduğu ev, ağır hayvan dışkısı koktuğu için bir anda çevredekilerin dikkatini çekti.
Eve giren ekipler, onlarca canlı kedi ve 1 domuza rastlarken, bozdolabında ve evin arka bahçesinde 63 kedinin cesedine ulaştı.
Onlarca hayvanı öldürme suçuyla gözaltına alınan kadın, 90 günlük ev hapsi, 200 saatlik kamu hizmeti ve iki yıl denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen genç kadına, hayat boyu evcil hayvanlara sahip olma ve onlara bakma izni verilmeyecek.
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