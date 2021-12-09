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Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organlarını pişirip yedi! Psikopatlığın sınırlarını zorlayan bir seri katil: Jeffery Dahmer

09.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih sahnesinde pek çok seri katil yer aldı. Bu psikopat ruhlu kişiler dizi, film ve kitaplara konu olmayı başardı. Büyük bir soğukkanlılıklarla onlarca cinayet işleyen seri katiller korku ve gerilim filmlerinin baş kahramanı haline geldi. Sizler için tarihin en psikopat seri katillerinden biri olan Jeffery Dahmer’i araştırdık.

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organlarını pişirip yedi! Psikopatlığın sınırlarını zorlayan bir seri katil: Jeffery Dahmer

Cinayetlerine 18 yaşında başlayan Jeffery Dahmer öldürmekten büyük bir haz alıyordu. İşlediği cinayetlerin sonrasında kurbanlarına işkence eden Dahmer yakalanana kadar 17 kişiyi öldürdü. Cannibal of Milwaukee takma isimli seri katil öldürdüğü kurbanlarına tecavüz etmesi ve cinsel organlarını pişirerek yemesiyle ünlendi.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

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Seri katillerinin birçoğunun çocukluk travması yaşadığı bilinen bir gerçektir. Cannibal of Milwaukee takma isimli Jeffery Dahmer’in çocukluğu da bir hayli zor geçti. Babası kimya mühendisi olan Dahmer’in annesi ise ev hanımıydı. Annesi hastalık hastası derecesinde takıntılı bir kişiydi ve tüm günü yatağında geçiriyordu. Babasının yoğun iş temposu ve annesini hastalıkları nedeniyle Jeffery Dahmer ilgisiz bir çocuk olarak büyüdü. Birçok işini tek başına yapmaya ve kendi bakımını üstlenmeye başladı.

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İLK CİNAYETİNİ 18 YAŞINDA İŞLEDİ

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Cinayet dürtüsüne Dahmer, 18 yaşındayken engel olamamaya başladı. İlk kurbanı ise otoyolda otostop çeken genç bir adam oldu. Dahmer, genci arabasına aldıktan sonra bir süre sohbet etti ve ardından cinsel ilişkiye girmek istedi. Genç adamın bu teklifi reddetmesi üzerine sert bir cisimle kafasına vurarak onu öldürdü. İşlediği cinayetten büyük bir haz aldığını fark eden Dahmer, gencin ölü bedenine tecavüz etti. Ardından ise gencin bedenini parçalara ayırarak asit dolu bir varilde eritti.

YAMYAMLIK İŞKENCESİNİN SON NOKTASIYDI

İlk cinayetinin sonrasında Dahmer, 16 cinayet daha işledi. Nekrofili ve yamyamlık özellikleri gösteren Dhamer, öldürdüğü kurbanlarının bazılarının kafatasını matkapla deldi ve onları bir robota döndürmeye çalıştı.

1990 yılında Dahmer kendisini bir hayli ünlendiren vahşi bir cinayete imza attı. 1988 yılında, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismardan suçlu bulunan Dahmer, 2 sene sonra iyi halden serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra istismarda bulunduğu çocuğun evine giden Dahmer, kurbanın kardeşini evde buldu ve çocuğu kaçırdı. Çocuğu kendi evine getirdi ve burada önce öldürüp, sonrasında çocuğa işkenceler yaptı.

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HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

1994 yılının başında polislerin yoğun çalışması sonucunda yakalandı. Yakalandıktan sonra “Benim yaptığım işkence ve cinayetleri bir insanın yapabileceğine inanmak zor” sözü tarihin arşivlerindeki yerini aldı. Cezaevine girdikten sonra birçok mahkum tarafından öldürülmeye çalıştı ancak bir şekilde bu girişimlerden kurtuldu. 28 Kasım 1994 tarihinde çamaşırhanede arkasından kafasına indirilen bir demir çubuk darbesiyle öldürüldü.

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