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‘Kuzuların Sessizliği’ filmine ilham oldu! Kurbanlarını seks kölesi haline getiren seri katil: Gary Heidnik

08.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzuların Sessizliği filmindeki seri katil Buffalo Bill dünyanın en tanınan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu karakterin gerçek hayattan ilham alınarak ortaya çıktığını biliyor musunuz? Bodrum katında bir işkence merkezi kuran Gary Heidnik, kült korku filminin baş kahramanın çıkış noktasıydı.

‘Kuzuların Sessizliği’ filmine ilham oldu! Kurbanlarını seks kölesi haline getiren seri katil: Gary Heidnik

1943 yılında Ohio’da doğan Gary Heidnik, çocukluk yıllarında oldukça zor zamanlar geçirdi. Bunun sonucu olarak ise insanları nasıl kontrol edebileceğini buldu. İstismarcı bir baba ile büyüyen Heidnik, orduya katılsa da 13 ay sonra zihinsel sağlık sorunları nedeniyle görevinden alındı. İnsanları dini kullanarak kontrol etme yollarını bulmadan önce kısa bir süre hemşir olarak çalıştı.

KİLİSE KURDU

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1971 yılında Philadelphia'da sadece 5 kişinin katılımıyla 1.500 dolarlık bir yatırımla Birleşil Tanrı Bakanları Kilisesi’ni kurdu. Kilisesi kısa bir sürede popülerleşen Heidnik, 500 bin dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. Ayrıca insanları manipüle edebileceğini de öğrendi. Bu öğretisini ise bodrumda kilitli tuttuğu kadınlar üzerinde denedi.

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KURBANLARINA İŞKENCE YAPTI

İlk kurban olarak 1986 yılında Josefina Rivera’yı seçti. Rivera’yı evine davet eden Heidnik, onu boğarak etkisiz hale getirdi. Ardından ise bodrum katına sürükledi, uzuvlarını zincirledi ve cıvataları süper yapıştırıcıyla kapattı. Gary Heidnik daha sonra yardım çığlıkları kesilene kadar onu sopayla dövdü ve sonra onu çukura attı. Heidnik, Rivera'ya yaptığı gibi, sadece üç ayda beş kadını daha kaçırdı. Hepsini boğdu, zincirledi, çukura attı. Tecavüz ve işkence etmek içinse ara sıra çukurdan çıkardı.

Kadınlar arasında güç dengesi kurmak isteyen Heidnik, Rivera’ya ayrıcaklı davrandı. Onun kimi zamanlarda kuyunun dışında uyumasına izin verdi. Dediklerini yapması halinde Rivera'ya büyük ayrıcalıklar tanıyan Heidnik, böylece Rivera'yı yardımcısı haline getirdi ve Rivera'da da zamanla katiline aşık olma durumu olan Stockholm Sendromu meydana geldi.

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KURTULMALARI MUCİZEYDİ

Dışarıdan kadın kurban getirmek için Heidnik tarafından ara sıra dışarıya çıkmasına izin verilen Rivera, son gidişinde bir şekilde gözden kurtulmayı başardı ve polisi aradı. Memurlar, Gary Heidnik'i hemen orada benzin istasyonunda tutukladı ve ardından dehşet dolu evine baskın düzenledi. Dört ay hapis ve işkenceden sonra kadınlar nihayet özgürdü.

İDAM EDİLEN SON KİŞİ OLDU

kuzuların sessizliği

1998 yılında suçlu bulunan Heidnik ölüme mâhkum edildi. 6 Temmuz 1999 yılında Heidnik öldürücü bir iğne aldı ve Pennsylvania'da idam edilen son kişi oldu. Heidnik'in kadınları bodrumunda kilitli tutması Kuzuların Sessizliği filmindeki Buffalo Bill karakterine ilham oldu ve o kült film yapıldı.

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