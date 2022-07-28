Öldürülen kocasının abisi tehdit ediyordu! Ece Erken'den koruma açıklaması

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, altı ay önce Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat sonrası miras kavgası yaşanmıştı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamış ve sosyal medya üzerinden gelen mesajları tek tek ifşa etmişti.

Ece Erken, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir telefon mağazasında arızalanan telefonunu tamire bırakan sunucu, çıkışta basın mensuplarının merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili aldığı tehdit mesajlarının hatırlatması üzerine kısa bir açıklama yaptı.

"KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

"Konu ilgili makamlarda. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” diyen Ece Erken, “Kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Erken “Korumasız geziyorum” sözleriyle, kimseden korkmadığının mesajını verdi.

