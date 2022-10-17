Öldürüp bavula koydu, sokaklarda gezdirdi, kruvasan almak için fırına bile götürdü!

Lola'nın cesedi, 14 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında evsiz bir adam tarafından, kaybolduğu yerden sadece birkaç sokak ötede, bir bavulun içinde sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Ailesi okuldan eve dönemediği günün sabahı oldukça erken saatlerde kızlarının kaybolduğunu bildirmişti.

DÖNMEDİ

Lola'nın kaybolduğu binanın bekçisi olan babası, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında onu yirmili yaşlarında bir kadınla birlikte gördüğünü, ancak kadını tanımadığını söyledi. Görüntülerde Lola'nın binaya girdiği görülüyordu ancak küçük kız asla eve dönmedi.

KAFENİN GİRİŞİNDE BIRAKTI

Olaya ilişkin birçok kişi tutuklanırken en büyük şüpheli genç bir kadındı. Bir tanık, kadının bir fırından atıştırmalık bir şeyler almak için durmadan önce ağır bir bavul ile etrafta dolaştığını gördüğünü söyledi. Hatta onu bir kafenin girişine bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi bir kruvasan almak için karşıdaki fırına gitti.

''ÇILGIN GÖRÜNÜYORDU''

Tanık, ayrıca genç kadının yalnız olduğunu, herkesle konuştuğunu ve biraz çılgın göründüğünü aktardı. Bavulu taşımakta zorlandığını, ancak bunun onun oldukça zayıf bavulun ise bir hayli ağır görünmesinden kaynaklandığı düşündüklerini açıkladı. "Bunun bir ceset olduğunu hiç düşünmedik.'' diye konuştu. Başka bir görgü tanığı, ağır bir bavulu arabaya taşımak için yardım istediğini söyledi.

GİZEMLİ İŞARETLER BIRAKILMIŞTI

Olaya ilişkin soruşturmalar sürerken, küçük kızın cesedinin üzerinde gizemli bir şekilde "1" ve "0" rakamlarının bırakıldığı ortaya çıktı. Otopsi, Lola'nın asfiksiden, yani solunum yetersizliğinden boğularak öldüğünü ortaya çıkardı.

