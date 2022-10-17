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Öldürüp bavula koydu, sokaklarda gezdirdi, kruvasan almak için fırına bile götürdü!

17.10.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşanan bir olay duyanları dehşete düşürdü. 12 yaşında, ismi sadece Lola olarak açıklanan küçük bir kızın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle birçok kişi tutuklandı. Baş şüpheli ise küçük kızın boğazını kesip, yüzünü şeffaf bantla bağlayarak bir bavula koyduğu iddia edilen genç bir kadındı. Görgü tanığı ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları, genç kadının Lola'nın cesedini taşıdığı bavulla yol üstünde bir kahvecide durup kruvasan aldığını ortaya çıkardı.

Öldürüp bavula koydu, sokaklarda gezdirdi, kruvasan almak için fırına bile götürdü!

Lola'nın cesedi, 14 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında evsiz bir adam tarafından, kaybolduğu yerden sadece birkaç sokak ötede, bir bavulun içinde sıkıştırılmış halde ölü bulundu. Ailesi okuldan eve dönemediği günün sabahı oldukça erken saatlerde kızlarının kaybolduğunu bildirmişti.

DÖNMEDİ

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Lola'nın kaybolduğu binanın bekçisi olan babası, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında onu yirmili yaşlarında bir kadınla birlikte gördüğünü, ancak kadını tanımadığını söyledi. Görüntülerde Lola'nın binaya girdiği görülüyordu ancak küçük kız asla eve dönmedi.

KAFENİN GİRİŞİNDE BIRAKTI

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Olaya ilişkin birçok kişi tutuklanırken en büyük şüpheli genç bir kadındı. Bir tanık, kadının bir fırından atıştırmalık bir şeyler almak için durmadan önce ağır bir bavul ile etrafta dolaştığını gördüğünü söyledi. Hatta onu bir kafenin girişine bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi bir kruvasan almak için karşıdaki fırına gitti.

''ÇILGIN GÖRÜNÜYORDU''

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Tanık, ayrıca genç kadının yalnız olduğunu, herkesle konuştuğunu ve biraz çılgın göründüğünü aktardı. Bavulu taşımakta zorlandığını, ancak bunun onun oldukça zayıf bavulun ise bir hayli ağır görünmesinden kaynaklandığı düşündüklerini açıkladı. "Bunun bir ceset olduğunu hiç düşünmedik.'' diye konuştu. Başka bir görgü tanığı, ağır bir bavulu arabaya taşımak için yardım istediğini söyledi.

GİZEMLİ İŞARETLER BIRAKILMIŞTI

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Olaya ilişkin soruşturmalar sürerken, küçük kızın cesedinin üzerinde gizemli bir şekilde "1" ve "0" rakamlarının bırakıldığı ortaya çıktı. Otopsi, Lola'nın asfiksiden, yani solunum yetersizliğinden boğularak öldüğünü ortaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Fransa
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