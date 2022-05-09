Fetişi çocuklarını görmesine engel oldu! Mahkemeye başvurunca ortalık karıştı

Avustralya Aile Mahkemesi, yasal nedenlerle ismi açıklanmayan erkeğe, eski eşinin açtığı bir davayı değerlendirerek tarihi bir karara imza attı. Hiçbir sağlık sorunu bulunmamasına rağmen yetişkin bezi kullanmayı sevdiğini dile getiren bir adamın çocuklarına olumsuz örnek oluşturabileceği endişesiyle yasal olarak görüşmesi engellenmişti. Baba bu Nisan ayında yasağa bir kez daha itiraz etmek için mahkemeye başvurdu.

“BÜYÜK ÇEKİNCELERİM VAR”

Baba, çocukları için bir tehdit oluşturmadığına ve Yetişkin Bebek Bezi Aşıkları topluluğunun bir parçası olduğu için ayrımcılığa uğradığına inandığını ifade etti. Eski eşinin evlenmeden öncesinde alışkanlığına dair fikir sahibi olduğunu dile getiren baba, çocuklarının bu durumdan etkilenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Davaya bakan Yargıç Hannan, "Konuyla alakalı olarak büyük çekincelerim var. Babanın söz konusu davranışlarının toplumla bağlantılı olmayı reddettiğini anladım. Gerçek bir isteklilik veya kapasiteye sahip olduğunu kabul etmiyorum" dedi.



