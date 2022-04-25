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Tek yumurta ikizleri nişanlarından aynı anda çocuk sahibi olmaya çalıştığını söyledi! Sözleri olay yarattı

25.04.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek yumurta ikizleri 35 yaşındaki Anna ve Lucy DeCinque ile aynı anda nişanlı olan Ben Byrne açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Nişanlısı olan ikizlerden aynı anda çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladığını dile getiren Byrne, 11 yıllık birlikteliklerinin detaylarını paylaştı.

Tek yumurta ikizleri nişanlarından aynı anda çocuk sahibi olmaya çalıştığını söyledi! Sözleri olay yarattı

TLC’de yayınlanan Extreme Sisters programına konuk olan Anna ve Lucy DeCinque ile nişanlıları Ben Bryne özel hayatlarındaki detayları paylaşarak herkesi şaşırtmayı başardı. Birbirlerine ilk görüşte bağlandıklarını ve aralarında özel bir bağ olduğundan söz eden üçlü aynı anda çocuk sahibi olmak istediklerini dile getirdi. Günlük hayatlarında çoğu aktiviteyi birlikte yaptıklarını belirten üçlü aynı yatakta uyuyor ve birlikte tuvaletini kullanıyor. Kız kardeşler, alışılmadık ilişkilerini başka bir düzeye taşımak için aynı anda hamile kalmaya çalıştıklarını itiraf ettiler.

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“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

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35 yaşında olduklarını ve çocuk sahibi olmak için zamanlarının geldiğini düşünen ikiz kardeşler, “Hamilelik testleri birlikte yapıyoruz ve sonuçlarını yanyana bekliyoruz. İkimizi de aynı anda seviyor ve bu mükemmel bir durum. Hayatımız boyunca böyle bir ilişki yaşamanın hayalini kuruyorduk” dedi.

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İlişkilerini diğer insanların tuhaf bulduğunu ifade eden Bryne, “Bu durum bizim için gerçekten tuhaf değil. Aynı yatağı paylaşıyoruz ve çoğu şeyi birlikte yapıyoruz. Toplumsal olarak bunun bir tabu olarak algılandığını biliyorum ama erkekler hayallerinde hep ikiz kız kardeşlerle beraber olmak ister” diye konuştu.

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