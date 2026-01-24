Ölen köpeğini klonlattı! 2.1 milyon lira harcadı ama pişman oldu

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Venessa Johnson, Shih Tzu cinsi köpeği Oliver’ı 2024 yılında kaybettikten sonra köpeğini klonlattı.

Johnson "Kararı verdiğimde, kederim hafifledi. Oliver’ın bir parçasıyla yeni bir şansa sahip olma ihtimali bana tutunacak bir şey verdi" dedi.

PİŞMAN OLDU!

Toplam 11 ay süren sancılı bekleyişin ardından nihayet bir yavru doğdu. Johnson, yavruğu köpeğin adını Ollie koydu. Fakat daha sonra bu karardan pişman olduğunu söyleyen kadın, "Geriye dönüp baktığımda, yasımın daha ileri bir aşamasını bekleseydim, muhtemelen onu klonlamazdım. Bir barınağa gider, hayat tarzıma bir yavru köpekten daha kolay uyum sağlayacak yaşlı bir köpek sahiplenirdim” ifadelerini kullandı.

"İnsanların bu hikayeden almasını umduğum şey, kendilerine yas tutma izni vermeleri gerektiği… Yas tutma izni, o bağı küçümsemeden onurlandırma izni ve sevginin bir evcil hayvan gittiğinde yok olmadığını, sadece şekil değiştirdiğini anlamak için insanlar kendilerine izin vermeli." sözleriyle insanlara seslendi.