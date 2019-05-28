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Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir tavuk ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmayarak üzerine konan sinekleri kovmaya çalıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler herkesi duygulandırdı.

Görüntüler bir vatandaş tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çekildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir tavuğun evin arka bahçesinde ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmadığı gözlendi. Yerde yatan arkadaşının kalkmasını bekleyen tavuk, üzerine konan sinekleri de kovmaya çalıştı.

Görüntüleri çeken vatandaş da manzara karşısında duygulanarak “Tavuğun biri ölmüş, diğer tavuk da başında bekliyor ve ağlıyor. Kalk diyor. Üzerine gelen sinekleri de kovuyor. Sineklerin üzerine gelmesine izin vermiyor. Allah’ın takdiri, bak” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa tavuk Nöbet

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