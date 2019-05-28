Ölen tavuğun başında başka bir tavuk nöbet tuttu

Görüntüler bir vatandaş tarafından Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çekildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir tavuğun evin arka bahçesinde ölen başka bir tavuğun başından uzun süre ayrılmadığı gözlendi. Yerde yatan arkadaşının kalkmasını bekleyen tavuk, üzerine konan sinekleri de kovmaya çalıştı.
Görüntüleri çeken vatandaş da manzara karşısında duygulanarak “Tavuğun biri ölmüş, diğer tavuk da başında bekliyor ve ağlıyor. Kalk diyor. Üzerine gelen sinekleri de kovuyor. Sineklerin üzerine gelmesine izin vermiyor. Allah’ın takdiri, bak” ifadelerini kullandı. (İHA)
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