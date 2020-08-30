Olgun Şimşek Ramo'da hangi rolde oynayacak? Ramo yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo dizisi yakın zamanda yeniden izleyiciyle buluşmak için hazırlanıyor.

Sürprizlerle ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan Ramo'nun en büyük sürprizlerinden biri de Cihangir rolüyle diziye katılan Olgun Şimşek oldu.

Yeni sezonunda Cihangir karakteriyle Ramo’ya dahil olan Olgun Şimşek’in de ilk kez göründüğü tanıtımda Ramo, özgürlük ve adalet için en zirvedeki ismin karşısına çıkıyor.

En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.

