Olimpiu Morutan, 3 dakikada şov yaptı! İsviçre karşısında 2 gol attırdı, maça damga vurdu...

İsviçre ile Romanya, EURO 2024 Elemeleri I Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

Swissporarena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, son bölümüne 2-0 önde girdiği maçın 89. ve 90+2. dakikasında yediği gollerle sahadan eşitlikle ayrıldı.

Romanya Milli Takımı'nda oyuna ikinci yarıda dahil olan Olimpiu Morutan, 89. dakikada mükemmel bir orta yaptı. Genç futbolcunun ortasını Valentin Mihaila tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise gelişen Romanya hızlı hücumunda topla buluşan Olimpiu Morutan, ceza sahasına giren Valentin Mihaila'yı gördü. Morutan'dan aldığı pası kontrol eden Mihaila, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Romanya'ya 2-2'lik beraberliği getirdi.

Son dakikalarda yaptığı 2 asistle maça damga vuran ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Morutan, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.



