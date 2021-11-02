Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler listesine şimdiden yerleşti! Nefes kesen bir doğal güzellik: Antilop Kanyonu

Antilop Kanyonu, ABD'nin güneybatısındaki en çok ziyaret edilen ve en çok fotoğrafı çekilen kanyon olarak biliniyor. Antilop Kanyonu'nun Navajo dilindeki adı "Tse' bighanilini" dir ve "suyun taşların arasından aktığı yer" anlamına gelir. Anıtsal bir kumtaşı heykelini andıran kanyon, erozyon etkisiyle Alt Kanyon ve Üst Kanyon olarak adlandırılan iki ayrı bölüme ayrıldı. Kanyona antilop isminin verilmesinin temel nedeni ise Avrupalıların bu bölgeyi keşfetmeden önce aslında antilopların yaşam alanı olmasıydı. Aşağı Antilop Kanyonu’nun adı ise Hazdistazí yani “sarmal kaya kemerleri” olarak karşımıza çıkıyor.

KANYON YILLARCA YAŞANAN DOĞA OLAYLARIYLA OLUŞTU

Antilop Kanyonu, Navaho kumtaşının yıllar içinde erozyona uğraması sonucunda oluştu. Erozyonun temel olarak sel baskınları ve diğer doğa olaylarının etkisiyle daha büyük bir şekillenmeye yol açtığı düşünülüyor. Yağmur suları özellikle muson mevsimininde kanyonun yarık bölümünden diğer geniş havzalara girmeyi başardı ve kanyonun bugünkü karakteristik şeklini almasını sağladı. Kanyonun içinde bulunan uzun ve dar koridorlar, nehir yatağının 36 metre yukarısına tırmanan duvarları görenlere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Kanyonda su baskınları aslında günümüzde de çeşitli büyüklüklerde devam ediyor. En büyük sel felakatini Antilop Kanyonu, 30 Ekim 2006 yılında 36 saat süreyle yaşadı. Yaşanan sel felaketinden sonra Tribal Park yöneticileri 5 ay boyunca bölgeyi kapatmayı seçti.

REHBERSİZ GİDİLMİYOR

Antilop Kanyonu’nu gezmek isteyen turistlerin yanında mutlaka bölgeyi bilen bir rehber olması gerekiyor. Bu durumun temel nedeni ise kanyonun büyük olması ve sahip olduğu çetin koşullar. Antilop Kanyonu, gezginler ve fotoğrafçılar tarafından oldukça rağbet gören bir doğal oluşum. Aynı zamanda Navaho halkı için de bir gelir kaynağı.



