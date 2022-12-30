EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yüce eş anlamlısı nedir? Yüce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüce eş anlamlısı nedir? Yüce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta iletişim kurmada ve kendimizi ifade edebilmede kelimelerin rolü çok önemlidir. Sıkça kullandığımız kelimelerin eş anlamlısını yazı ve konuşma dilinde kullanmak bize daha çok avantaj sağlar ve daha akıcı bir anlatım kurmamızı sağlar. Kullandığımız kelimeler ve eş anlamlıları sıkça kullanılan ya da artık kullanımdan düşmüş kelimeler olabilir. Peki, yüce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yüce eş anlamlısı nedir? Yüce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe geçmişten günümüze çeşitli değişimler geçirmiş olan zengin bir dildir. Türkçede kullanılan kelimelerin yanı sıra eş anlamlılarını kullanmak daha akıcı bir anlatımı ortaya çıkarmaktadır. Yüce kelimesi de bu kelimelerin içerisinde yer almaktadır. Yüce kelimesi, genellikle çok büyük ve erdemleri üstün insan anlamında kullanılmaktadır. Orta Türkçede "tepe, yüksek yer" anlamında kullanılan "yüçe" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan yüce kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Yüksek, büyük, ulu, ulvi
Varlık eş anlamlısı nedir? Varlık eş anlamlısı nedir?

Yüce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yüce kelimesi büyük, ulvi gibi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Yüce eş anlamlısı kelimeler de genel olarak bu anlamda kullanılan kelimelerdir. Yücenin eş anlamlısı olan kelimeler yüceyle aynı anlamı taşıdıkları için cümle içinde yüce yerine kullanılabilirler. Yüce kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Ali
  • Mehabetli
  • Mualla
  • Mürtefi
  • Şanlı
  • Uca
  • Ulu
  • Ulvi
Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek eş anlamlısı nedir?

Yücenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüce kelimesi, yüçe kelimesinin zaman içerisinde evrimleşmesyle son hâlini almıştır. Yüce kelimesinin yerine, cümle içerisinde kullanıldığı anlama ve yerine göre eş anlamlıları da kullanılabilir. Bu kullanım yazı ve konuşma dilinde avantaj sağlamaktadır ve akıcı bir anlatım sağlamaktadır. Ancak yüce kelimesinin eş anlamı olan kelimeler genellikle eskimiş ifadelerdir. Yüce eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Şanlı bir insan kendisini aşmış, cemiyetin üstüne çıkmış insandır.
  • Ali bir kültür diğer milletleri de etkiler.
  • Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz.
  • Bütün ulvi görevleri hep o üstlenirdi.
Yaşam eş anlamlısı nedir? Yaşam eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!
KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir yüce eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

YÖK'ten formasyon kararı: Bütün sınıflarda...

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı!

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.