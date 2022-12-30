Yüce eş anlamlısı nedir? Yüce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe geçmişten günümüze çeşitli değişimler geçirmiş olan zengin bir dildir. Türkçede kullanılan kelimelerin yanı sıra eş anlamlılarını kullanmak daha akıcı bir anlatımı ortaya çıkarmaktadır. Yüce kelimesi de bu kelimelerin içerisinde yer almaktadır. Yüce kelimesi, genellikle çok büyük ve erdemleri üstün insan anlamında kullanılmaktadır. Orta Türkçede "tepe, yüksek yer" anlamında kullanılan "yüçe" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan yüce kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Yüksek, büyük, ulu, ulvi

Yüce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yüce kelimesi büyük, ulvi gibi anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Yüce eş anlamlısı kelimeler de genel olarak bu anlamda kullanılan kelimelerdir. Yücenin eş anlamlısı olan kelimeler yüceyle aynı anlamı taşıdıkları için cümle içinde yüce yerine kullanılabilirler. Yüce kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Ali

Mehabetli

Mualla

Mürtefi

Şanlı

Uca

Ulu

Ulvi

Yücenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüce kelimesi, yüçe kelimesinin zaman içerisinde evrimleşmesyle son hâlini almıştır. Yüce kelimesinin yerine, cümle içerisinde kullanıldığı anlama ve yerine göre eş anlamlıları da kullanılabilir. Bu kullanım yazı ve konuşma dilinde avantaj sağlamaktadır ve akıcı bir anlatım sağlamaktadır. Ancak yüce kelimesinin eş anlamı olan kelimeler genellikle eskimiş ifadelerdir. Yüce eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: