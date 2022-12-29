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Usta eş anlamlısı nedir? Ustanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihi gelişimi boyunca özellikle de coğrafi olarak yakın olan komşu kültürlerin diliyle etkileşime geçmiştir. Türkçenin yakın toplulukların dilleriyle yaşadığı etkileşimler sayesinde bünyesine yeni kelimeler dâhil etmiştir. Fars dili de coğrafi yakınlık ve eski dönemlerde edebî dil olarak kabul edilmesinin sonucunda Türkçeyle etkileşime geçmiştir. Usta kelimesi de bu etkileşim sonucunda dilimize giren bir kelimedir. Peki, usta kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Usta eş anlamlısı nedir? Ustanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Usta kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir ve Farsçada “üstad” anlamında kullanılan “ustād” kelimesinden alıntıdır.Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan usta kelimesi zamanla kelimenin kullanım alanlarının genişlemesi ve farklılaşmasıyla birlikte yeni anlamlar kazanmıştır. Usta kelimesi cümle içinde kullanıldığı yere ve bağlama göre isim ve sıfat görevlerinde kullanılabildiği gibi mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre usta kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
  • Zanaat öğreticisi
  • Zanaatçılar için unvan
  • Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir
  • Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
  • Akıl veren veya öğreten kimse:

Usta kelimesi aynı zamanda “usta elinden çıkmak”, “usta olmak” gibi deyimlerde ve birleşik fiillerde kullanılmasının yanı sıra “ustabaşı”, “usta işi” ve “söz ustası” gibi birleşik kelimelerde de yer alır.

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Usta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık ya da anlamdaşlık durumu, Türkçenin zengin kelime haznesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Kelime haznesindeki zenginlik sonucunda aynı anlama gelen ancak farklı ifade edilen kelimeler de türemiştir. Bu kelimeler de eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Türk dilinde neredeyse her kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı bulunabilir. Usta kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur. Usta eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerde ve ifadelerde usta yerine geçebilir ve bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Ustanın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Becerikli
  • Cambaz
  • Eli uz
  • Mahir
  • Marifetli
  • Sanatkâr
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Ustanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usta eş anlamlısı olan kelimelerle farklı cümle örnekleri kurmak, kelimelerin kullanım alanlarının ve anlamlarının pekiştirilmesi için iyi bir yöntemdir. Ustanın eş anlamlısı olan kelimelerle de birden fazla cümle kurulabilir. Usta kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yeni gelmesine rağmen ofis onu çok becerikli bir müdür olarak çoktan benimsemişti.
  • Onun sözlerine asla inanma o öyle bir laf cambazıdır ki dedikleri doğru mu yanlış mu anlamazsın.
  • Binlerce liranın karşılığında işinde mahir bir ajans kurmuşlardı.
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