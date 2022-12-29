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Uygar eş anlamlısı nedir? Uygarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin başka dillerle geçtiği etkileşimler sonucunda yeni kelimeler alıntılamasının yanı sıra kendi bünyesinde var olan Türkçe kökenli kelimeleri koruyarak ve bu kelimelerden yeni kelimeler de türeterek kelime haznesini iyice geliştirmiştir. Uygar kelimesi de Eski Türkçe bir kelime olmakla birlikte özel bir isim olarak evrilen bir kelimedir. Peki, uygar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Uygar eş anlamlısı nedir? Uygarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Uygar kelimesi Eski Türkçede özel isim olarak kullanılırdı. Eski Türkçede kavim ya da kişi adı olarak kullanılan “Uyġur” kelimesinden evrilmiştir. Bu kelimenin, Türk kavimlerinden birisi olan Uygur adından çağrışım yoluyla türetildiği düşünülmekle birlikte “uygar” olarak yeniden türetilmesi de “medeniyet” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmasıdır. Uygar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan
  • Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan
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Uygar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Uygar kelimesi, Türkçe kökenli olmayan “medeniyet” kelimesi karşılığında türetilmiş bir kelimedir. Bu bağlamda bakıldığında uygarın eş anlamlısı olan kelimeler de Türkçe kökenli değil, başka dillere ait kelimelerdir. Uygar kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır ve bu kelimeler uygar yerine kullanılabilir. Uygarın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Medeni
  • Sivilize

Medeni ve sivilize kelimeleri yabancı kökenlidir. Medeni kelimesi Arapça kökenli olan “medeni” kelimesinden alıntıyken sivilize kelimesi de Fransızca “civilisé” kelimesinden alıntıdır. Üç kelime de aynı anlamda ve sıfat görevinde kullanılan kelimelerdir. Uygar yerine medeni ya da sivilize kelimeleri kullanılabilir.

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Uygarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımlarını pekiştirebilmenin en iyi yollarından birisi de eş anlamlı kelimelerle örnek cümleler kurmaktır. Uygar eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

  • Ne kadar sivilize bir insan olduğunu anlamak için ailesine bakmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
  • Kendisini o kadar güzel yetiştirmiş ki sivilize gençliğe en güzel örneklerden birisi de o.
  • Medeni bir insan gibi yaşamak istiyorsan öncelikle eğitimini ve kariyerini geliştirmelisin.
  • Ne yaparsa yapsın fikirleri değişmediği takdirde medeni bir insan olamaz.
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