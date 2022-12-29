Uygar eş anlamlısı nedir? Uygarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Uygar kelimesi Eski Türkçede özel isim olarak kullanılırdı. Eski Türkçede kavim ya da kişi adı olarak kullanılan “Uyġur” kelimesinden evrilmiştir. Bu kelimenin, Türk kavimlerinden birisi olan Uygur adından çağrışım yoluyla türetildiği düşünülmekle birlikte “uygar” olarak yeniden türetilmesi de “medeniyet” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmasıdır. Uygar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan

Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan

Uygar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Uygar kelimesi, Türkçe kökenli olmayan “medeniyet” kelimesi karşılığında türetilmiş bir kelimedir. Bu bağlamda bakıldığında uygarın eş anlamlısı olan kelimeler de Türkçe kökenli değil, başka dillere ait kelimelerdir. Uygar kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır ve bu kelimeler uygar yerine kullanılabilir. Uygarın eş anlamlısı olan kelimeler:

Medeni

Sivilize

Medeni ve sivilize kelimeleri yabancı kökenlidir. Medeni kelimesi Arapça kökenli olan “medeni” kelimesinden alıntıyken sivilize kelimesi de Fransızca “civilisé” kelimesinden alıntıdır. Üç kelime de aynı anlamda ve sıfat görevinde kullanılan kelimelerdir. Uygar yerine medeni ya da sivilize kelimeleri kullanılabilir.

Uygarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımlarını pekiştirebilmenin en iyi yollarından birisi de eş anlamlı kelimelerle örnek cümleler kurmaktır. Uygar eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde kurulabilir: