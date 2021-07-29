Ölüdeniz’in eşşiz manzarasını köpeği ‘Yager ‘ ile yamaç paraşütü yaparak deneyimledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tandem pilotluğu yapan Muhammet Selçukoğlu, Yager isimli köpeğiyle Babadağ’dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 15 yıldır ticari tandem pilotu olarak çalışan Selçukoğlu, farklı bir deneyim yaşamak için köpeği ile uçuş yapmaya karar verdi.

Selçukoğlu, Babadağ'ın 1700 metre pistindeki hazırlıkların ardından Yager'i kucağında tutan arkadaşıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde süzülen Selçukoğlu, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı. Aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin rahat tavırları dikkati çekiyor.

"ETKİNLİĞİMİZ SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞEBİLİYOR VE SES GETİRİYOR"

Selçukoğlu, Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla yamaç paraşütü için en güzel nokta olduğunu söyledi. Babadağ'dan yıllardır ticari uçuş yaptığını, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişiyi gökyüzüyle buluşturduğunu vurgulayan Selçukoğlu, "Yamaç paraşütüyle birçok farklı uçuş yaptık. Evlilik teklifleri, gökyüzünde enstrüman çalmak gibi. Etkinliklerimiz sosyal medyada çok beğeniliyor ve ses getiriyor" dedi. Selçukoğlu, köpeği Yager'in de gökyüzü heyecanına ortak olmasını istediğini, bunun için etkinliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"KEYİFLİ VE UNUTULMAYACAK BİR ETKİNLİK OLDU"

Yamaç paraşütü sporunun güvenlik tedbirleriyle yapıldığını aktaran Selçukoğlu, "Uçuştan uçuşa yalnız bıraktığım köpeğimi gökyüzünde de yanıma almak istedim. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra arkadaşımın kucağına oturan Yager ile Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izledik. Benim için çok keyifli ve unutamayacağım bir etkinlik oldu" diye konuştu.

(AA)



