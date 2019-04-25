Ölüm camide yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Sivas’ta ki Küçükminare mahallesinde ki Dikilitaş camisinde meydana geldi. Ahmet Cesur isimli 82 yaşındaki cami cemaat öğle namazını kıldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Cesur’a ilk müdahaleyi diğer cami cemaati yaptı. 112’den yardım istendi. Camiye giren 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Cesur kurtarılamadı. Cesur’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

DAHA ÖNCE STENT TAKILMIŞ

Cesur’un yakın bir tarihte kalp rahatsızlığı geçirdiği ve kalbine stent takıldığı öğrenildi. Cesur’un doktorların ikazına rağmen vakit namazlarını sürekli camide cemaat ile kıldığı belirtildi. Yeğeni Adnan Cesur yaptığı açıklamada, “Kalp rahatsızlığı vardı. Doktorlar camiye gitmesini istemiyordu. Ancak o çocukluğundan bu yana beş vakit namazını camide kıldığı için rahatsızlığına rağmen namazlarını camide cemaat ile kılmaya devam etti.”dedi. (İHA)

