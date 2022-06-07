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'Ölüm meleği meydan okuması' dediler! Bir sosyal medya trendi uğruna canından oldu

07.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşındaki Endonezyalı bir genç, sosyal medyada yayılan bir meydan okumanın ters gitmesi sonucu hayatını kaybetti. Endonezya'da gitgide yayılan bu sosyal medya trendi, gençleri çılgın ve tehlikeli gösterilerde bulundukları içerikler kaydetmeye teşvik ediyor. Ancak bazı olaylarda gençler ciddi şekilde yaralanıyor ve hatta ölüyorlar.

'Meydan okuma: Malaikat Maut' yani 'Ölüm Meleği Meydan Okuması' olarak bilinen sosyal medya trendi, Güneydoğu Asya ülkesinde oldukça yaygın. Trend, kişi hareket halindeki bir kamyonun önüne atlarsa ve kamyon ona çarpmadan önce durursa başarılı sayıldığını varsayıyor. Sonrasında ise o anın görüntüleri Tiktok'ta paylaşılıyor. Ancak ne yazık ki Endonezya'daki bazı gençler için ölümcül sonuçlar doğurmaya başladı.

KAÇAMADI

Tangerang, Banten'de, 18 yaşındaki bir çocuk ve iki arkadaşı, ağır bir kamyonun önüne atlayarak kamyonu durdurma girişiminde bulundu ancak başarılı olamayınca orada hayatını kaybetti. Arkadaşları yaralanarak araçtan kurtulmayı başardılar, ancak kendisi o kadar şanslı değildi çünkü tır ona çarpınca altına yuvarlandı ve ezilerek can verdi.

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KAFATASI VE DİŞLERİ KIRILDI

MALAK

2 Haziran'da da, Batı Java, Bandung'da iki erkek çocuk aynı trendi denedi. Zamanında kaçmayı başaramayan 14 yaşındaki bir çocuk kazada kafatasının ve dişlerinin kırılmasına neden oldu.

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KULAK ARDI EDİYORLAR

Olayın ardından tır sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Polis, yerel halkın gençlerin hayatlarını riske atmalarını engellemeye çalıştığını, ancak yakarışlarının çoğunlukla kulak ardı edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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